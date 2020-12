President Ilves Valgevene blogijale: Putin vihkab Balti riike, sest me oleme demokraatlikud

Martõnova: praegu käib Valgevenes teadlikkuse revolutsioon, aga suuremal osal on alles jäänud nõukogude teadlikkus. Kommunismi pärand on Valgevenes väga tugev, me ei ole läinud seda teed, mida läksid teised vabariigid. Stereotüüpide lõhkumine on väga valus, meile on vaja dekommuniseerimist. Kuidas käis see protsess teil? Kas teil toimus ühiskonnas lõhenemine?

Ilves: Lõhenemist ei toimunud. Leedu, Läti ja Eesti valmistusid nendeks muutusteks pikka aega. Meie rahvastel oli alles jäänud ajalooline mälu aegadest enne Nõukogude okupatsiooni. Aga teil on selline kogemus ja mälu samuti olemas, sellest räägib teie lipp.

Põhjus, mis Eesti kogemus oli edukas, võtmata tähelepanu alla ajaloolist konteksti, on järgmine: kolm aastat enne Nõukogude Liidu lagunemist hakkasime me arendama struktuure, mis oleksid alternatiivsed nõukogude süsteemile, me hakkasime registreerima kodanikke riigi sees, seda tegid komiteed kogu maal. Ja seejärel otsustasime läbi viia sõltumatud valimised.

Kas neid komiteid kiusati taga?

Perestroika viimastel aastatel oli olukord meie maal märksa vabam kui Valgevenes praegu. Valgevenes on praegu karmim režiim võrreldes sellega, mis oli Nõukogude Liidus. Inimesi, kes vastutasid registreerimise eest, jälitati, aga vangi neid ei pandud. Meeleavaldustega ei kaasnenud vägivald, ei olnud põhjust jälitamiseks.

Valgevene režiimi vastus on märksa julmem kui see, mille me elasime üle Nõukogude Liidus. Selleks, et režiimile vastu seista, tuleb protestidesse kaasa tõmmata laiemad massid, kodanikuühiskond. Luua solidaarsusorganisatsioonid. Siis ei saa režiim midagi teha. Teie koordinatsiooninõukogu, 12 inimest, peaks esindama märksa laiemat inimeste ringi. Kui seda ei juhtu, nad vahistatakse. On vaja organiseerida võrgustikud, mis abistaksid vahistatuid.

Igasugune autoritaarne režiim tahab jagada kodanikuühiskonna väikesteks tükikesteks, et iga kodanik võitleks režiimiga iseseisvalt, mitte koos teistega. On vaja ehitada kodanikuühiskond. Eeskujuks võib tuua Eesti kodanike kongressi. See võib olla esimene etapp, selliseid organisatsioone totalitaarsed režiimid kardavadki.