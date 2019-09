President Bolsonaro kuulutas ÜRO-s, et Amazonase vihmamets kuulub Brasiiliale

Bolsonaro ütles, et on eksitus nimetada Amasooniat inimkonna pärandiks ja väärarusaam, et sealsed metsad on maailma kopsud, vahendab BBC News.

Bolsonaro kritiseeris rahvusvahelise meedia tema sõnul sensatsioonilist kajastust Amasoonia metsatulekahjude kohta.

„Kasutades neid eksitavaid väiteid teatud riigid, selle asemel, et aidata ... käitusid lugupidamatul viisil ja kolonialistlikus vaimus,” ütles Bolsonaro. „Nad seadsid kahtluse alla isegi selle, mida me peame kõige pühamaks väärtuseks, meie suveräänsuse.”

Bolsonaro kaitses ka põlisrahvaste kohtlemist Brasiilias, väites, et paljud neist toetavad tema poliitikat.

„Mõned inimesed nii Brasiilias kui ka väljaspool... on nõudnud meie indiaanlaste kohtlemist ja pidamist, nagu oleksid nad tõelised koopainimesed,” ütles Bolsonaro.

Brasiilias elab üle 800 000 põlisrahvaste esindaja 450 piiritletud territooriumil, mis moodustavad umbes 12% riigi pindalast. Enamik neist asub Amasoonias ning mõned rahvakillud elavad täiesti isoleeritult ja kontaktideta välismaailmaga.

Jaanuaris ametisse astunud Bolsonaro on korduvalt kahtluse alla seadnud nende Brasiilia põhiseadusega sätestatud territooriumide olemasolu vajalikkuse, väites, et nende suurus on ebaproportsionaalne võrreldes seal elavate inimeste arvuga.

Bolsonaro tahaks avada need territooriumid kaevandamisele, metsalangetamisele ja põllumajandusele.