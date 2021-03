President Biden: USAs jätkub kõigile vaktsiini mai lõpus

See aga ei tähenda, et kõik ameeriklased saaksid 31. maiks vaktsineeritud, sest võimalikud raskused ravimi jaotusega ning personaliga tähendavad, et kõigi annuste manustamine võib võtta palju kauem.

Mai lõpu eesmärk tähendab administratsiooni varasemast plaanist kahe kuu võrra kiiremat vaktsineerimiskava. CNNi teatel ootavad miljonid ameeriklased esimese vaktsiiniannuse saamist.

"See on edasiminek," sõnas Biden Valges Majas. Samas hoiatas ta, et vaktsiini jõudmine kõigini võib siiski viibida ja sestap soovitas president riigil pikemat taastumist.

"Tunneli otsas on valgust, kuid me ei saa nüüd oma kaitsjat alt vedada, et tagada võidu vältimatus, me ei saa seda eeldada. Peame olema valvsad, tegutsema kiiresti ja agressiivselt ning üksteisele tähelepanu pöörama. Nii võidame viiruse, saame majanduse taas käima ja pöördume tagasi oma lähedaste juurde," ütles Biden.

Samuti teatas USA president, et soovib koolide taasavamise eesmärgil seada vaktsiinide levitamise õpetajatele esikohale.

"Käsitleme õppimist isiklikult kui hädavajalikku teenust, mis see ka on," ütles ta ja lisas, et iga õpetaja või koolitöötaja peaks saama märtsi lõpuks vähemalt esimese vaktsiiniannuse.

Ühendriikide presidendi teatel aitab Merck valmistada Johnson & Johnsoni välja töötatud ning hiljuti loa saanud vaktsiini, mis võimaldaski uue maikuu eesmärgi seada. Kahe ettevõtte kokkulepe on CNNi teatel ebatavaline.

Joe Biden tervitas kahe firma partnerlust kui võimalust kiiresti vaktsiinitootmist alustada, võrreldes seda II maailmasõja aegse korporatsioonide vahelise koostööga.

Valge Maja teatel kasutavad nad kaitsetootmise seadust, et aidata varustada kahte Mercki rajatist Johnson & Johnsoni vaktsiini kiiremaks tootmiseks. Otsus sündis pärast seda, kui administratsiooni ametnikele sai selgeks, et Johnson&Johnson ei täida oma tootmiseesmärke.