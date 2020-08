President Aljaksandr Lukašenka kuulutati Valgevene valimiste võitjaks. Opositsioon valmistub protestideks

Valgevene riigitelevisiooni lävepakuküsitluse järgi võitis presidendivalimised Aljaksandr Lukašenka, kes olevat kogunud 79,7% häältest. Peamine vastaskandidaat Svjatlana Tsihhanovskaja sai 6,8% häältest, teatas riigitelevisioon. Ametlik osalusprotsent oli 79,01%. Opositsioon avaldas veidi hiljem enda lävepakuküsitluse, mille järgi olevat valimised ülekaalukalt võitnud Tsihhanovskaja.



Valimispäeval oli internet üle riigi häiritud, kohalikud uudisteportaalid Tut ja Naviny on alates kella 20-st maas. Pealinna tänavatele on õhtuks toodud protestide ootuses suuri miilitsajõude, samuti on liikumas nähtud relvastatud eriüksuslasi. Suur osa kesklinnast on liiklejatele blokeeritud. Paljud valijad ei jõudnud pikkade järjekordade tõttu valima, kuna jaoskonnad suleti täpselt kell 20.

Opositsioon plaanib suuremat meeleavaldust alates kella 22-st. Osad kogunemised toimuvad juba spontaanselt valimisjaoskondade ees. Läti venekeelse portaali Meduza teatel on olnud ka esimesi arreteerimisi.

Euroopa julgeoleku- ja koostööorganisatsioon ei pea Valgevene valimisi demokraatlikeks, kuna valimistoimingud pole ausad ja läbipaistvad.

Video Mogiljovi protestilt:



