Presidendikandidaat Kanye West mõistis esimesel kampaaniaüritusel hukka abordi ja pornograafia ning puhkes nutma

43-aastane West, kes on varem avaldanud toetust president Donald Trumpile ja tekitanud valijate hulgas segadust, kas tema kampaania on tõeline või lihtsalt reklaamitrikk, esines Lõuna-Carolina osariigis Charlestonis pulma- ja konverentsikeskuses, vahendab Reuters.

Veidi üle tunni kestnud esinemise käigus mõistis West hukka aborti, vandus, kutsus suvalisi inimesi rääkima, tegi käigupealt poliitilisi avaldusi ning esines kommentaaridega, mis panid isegi kohalviinud uskumatult mõmisema.

„Harriet Tubman (endine ori ja teiste orjade vabadusse päästja – toim) ei vabastanud tegelikult kunagi orje. Ta lasi orjadel lihtsalt töötada teiste valgete inimeste heaks,” väitis West.

YouTube’is ja kohalikes telejaamades otse üle kantud üritus ei andnud erilist selgust, kas West püüab tõsiselt presidendiks saada.

Kohati näis West isegi mõista andvat, et ta on rohkem huvitatud oma sõnumi levitamisest kui valimisvõidust.

„Vabadus ei tule valimistest. Vabadus tuleb sellest, et te ei laadi üles pornograafiat. Vabadus tuleb sellest, et te ei võta Percoceti (opioide sisaldav valuvaigisti – toim),” ütles West ühel hetkel.

West oli lasknud endale juustesse lõigata numbri 2020 ja näis kandvat kuulivesti. Ta väitis, et abort peaks olema seaduslik, aga väga ebasoovitav. Presidendina pooldaks ta enese sõnul poliitikat, et lapse sünnitanule antaks miljon dollarit „või midagi sellele perekonnale”.

West viitas mitu korda piiblile ja kristlikule õpetusele ning puhkes nutma, kui rääkis, et vanemad oleksid temast peaaegu abordiga vabanenud.

„Ainus asi, mis võib meid vabastada, on kuuletumine reeglitele, mis anti meile tõotatud maa jaoks,” ütles West. „Abort peaks olema seaduslik, sest teate mida? Seadus ei ole niikuinii jumala oma, nii et mis on seaduslikkus?”