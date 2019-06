Presidendid allkirjastasid deklaratsiooni veel tuhande USA sõjaväelase Poolasse paigutamise kohta

Pärast kohtumist tegid Trump ja Duda teatavaks tihedama sõjalise ja majandusliku koostöö arendamise riikide vahel ja kuulutasid „põneva uue ajastu algust USA-Poola alliansis”, vahendab Poola Raadio.

Presidentide deklaratsioonis öeldakse, et USA sõjalist kohalolekut Poolas suurendatakse lähitulevikus, vahendas Poola uudisteagentuur PAP ja lisas, et USA-l on praegu Poolas 4500 roteeruvat sõjaväelast.

„Poola valitsus ehitab neid projekte ilma kuludeta Ühendriikidele,” teatas Trump ajakirjanikele.

Deklaratsioon sisaldab ka plaane Ameerika diviisiväejuhatuse loomiseks Poolasse, mis vastutaks USA vägede eest NATO idatiival, teatas Poola Raadio.

Luuakse ka logistikabaas ning üksused, mis toetavad erivägesid ja õhujõude, samuti väljaõppekeskused.

Duda sõnul sõjaline koostöö Poola ja USA vahel järkjärgult kasvab.

Ühisel pressikonverentsil ülistas Trump USA „väga erilist allianssi” Poolaga.

„Me juhatame sisse väga põneva uue ajastu USA-Poola alliansis. See on väga eriline allianss väga erilise rahvaga,” ütles Trump. „Meie suhted on erakordsed ja see jääb nii pikaks, pikaks ajaks.”