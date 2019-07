Prantsusmaal võeti vanematelt õigus oma lapsi füüsiliselt karistada

Otsus võtta vastu suuresti sümboolne seadus, mille kohaselt lapsi enam lüüa ei tohi, tegi Prantsusmaast 55. riigi, mis alaealiste füüsilise karistamise ametlikult keelab, vahendab uudistekanal AFP.

Hääletusel sai eelnõu Senati üksmeelse toetuse.

Keeld kirjutatakse tsiviilkoodeksisse ja seda hakatakse paaridele abielutõotuste andmisel ette lugema, tuletades neile meelde, et „vanemlikku autoriteeti ei demonstreerita läbi füüsilise ja vaimse vägivalla“.

Otsest karistust siiski seadus sellest üleastumisel ei sätesta: pigem loodetakse, et see julgustab ennekõike inimesi oma käitumis- ja kasvatusviisi muutma.

85 protsenti prantsuslastest vanematest tunnistab, et on oma lapsi vägivalla abiga distsiplineerinud. Varasemate valitsuste katsed seesugust tava keelata on takerdunud konservatiivide vastuseisu tõttu, ent see on hakanud leevenema.