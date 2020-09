Prantsusmaal ületas uute koroonaviiruse juhtumite arv esmakordselt ööpäevas 10 000 piiri, juurde tuli ligi 100 uut kollet

Täpsemini tuli laupäeva õhtul avaldatud ametliku statistika kohaselt viimase 24 tunni jooksul juurde 10 561 uut COVID-19 juhtumit, mis ületas eelmise rekordi neljapäeval, kui statistikasse lisandus 9843 uut nakatunut, vahendab Reuters.

Tervishoiuministeerium teatas ühtlasi, et hetkel on jälgimise all 772 nakkuskollet, mida on suisa 86 võrra rohkem kui päev varem.

Viimase nädala jooksul on haiglaravile tulnud 2432 COVID-19 patsienti, neist 417 intensiivravisse. Oma elu jättis COVID-19 tagajärjel viimase ööpäeva jooksul veel 17 inimest, millega nende koguarv kasvas 30 910-ni, märkis ministeerium. Võrreldes esimese lainega tänavu kevadel on surmajuhtumite arvu kasv aga endiselt madal: toona suri mitmel päeval suisa üle tuhande inimese.

Prantsuse peaminister Jean Castex ütles reedel, et tema valitsus ei kavatse koroonaviiruse rekordilise leviku tõkestamiseks uut üleriigilist karantiini kehtestada, vaid loodab piirduda vähem radikaalsete meetmetega.

Valitsusjuht Castex ütles telepöördumises, et uute sammudena püütakse kasutusele võtta kiirtestimine, mis võimaldaks prioriteetsetel juhtudel vähendada tulemuse ootamisele kuluvat aega, ning alustada sihilike piirangute seadmist, st nende kehtestamist pelgalt piirkondades, kus levik on eriti problemaatiline.

"Viirus on meiega veel mitu-mitu kuud ning peame õppima sellega elama ilma, et laseksime end taas tõmmata narratiivi uuest üleriigilisest lukkupanekust," ütles Castex.

Valitsus otsustas kevadel kehtestada karmi üleriigilise karantiini, mis aitas vältida tervishoiusüsteemi kokkukukkumist, kuid andis ka ränga löögi eurotsooni suuruselt teisele majandusele. Teise laine saabudes püütakse viimast aga vältida, tagamaks majanduslike ja sotsiaalsete tegevuste, sh kooliõpilaste haridustee, jätkumise suuremate tõrgeteta.

Castex' sõnul on koroonaviiruse levik hetkel eriti murettekitav kolmes piirkonnas: Marseille' ja Bordeaux' linnades ning Prantsusmaa ülemerepiirkonnas Guadeloupe'is. Ta märkis, et palus nende piirkondade juhtidel esitada talle hiljemalt esmaspäevaks ettepanekud kohalike piirangute vastuvõtmiseks viiruse leviku tõkestamiseks.