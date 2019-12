Prantsusmaal toimub üks viimase aja suurimaid streike Macroni pensionireformi vastu

Pariisis hoiatas metroo-operaator RATP tõsiste häirete eest kogu päeva jooksul. 16 metrooliinist töötab vaid viis.

Tõsised häired on ka Pariisi piirkonna linnalähi- ja regionaalrongide liikluses.

Streigivad ka lennujuhid. 30% Air France'i riigisisestest lendudest jääb ära. EasyJet on tühistanud üle 200 lennu.

Streigis osalejate hulgas on veel näiteks haiglatöötajad, juristid, politseinikud, prügikogujad, energiatöötajad ja postitöötajad.

Tervishoiuminister teatas, et ei ole veel selge, kui palju mõjutab streik haiglate tööd, aga ettevalmistused on tehtud.

Suurim põhikooliõpetajate ametiühing teatas, et oodata on, et neli kooli kümnest on üle riigi suletud. Umbes 70% õpetajatest peaks streigist osa võtma.

Keskkoolide õpetajatest peaks streigist osa võtma 60%, aga koolid jäävad avatuks.

Prantsusmaal kehtib praegu kümnete erinevate pensioniskeemide süsteem, mille asemele tahab Macron kehtestada ühtse süsteemi.

Plaani eesmärk on anda punkte iga töötatud päeva eest, mis siis tulevikus pensioniks teisendatakse.

Ametlik pensioniiga on viimase aastakümne jooksul tõusnud 60 aastalt 62 aastale, aga on üks madalamaid rikaste OECD riikide hulgas.

Üldine punktidel põhinev pensionisüsteem jätaks mitmed töötajad ilma nende soodustustega pensionidest.

Enne 64. eluaastat pensionile minejad saaksid madalamat pensioni. Näiteks 63-selt pensionile minnes oleks vahe viis protsenti. Ametiühingud kardavad seega, et reform tähendab pikemalt töötamist ja väiksemaid pensione.

Prantsusmaa praeguse süsteemi kulud protsendina sisemajanduse kogutoodangust on ühed suuremad maailmas – 14%.