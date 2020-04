Prantsusmaal pussitati surnuks kaks inimest, vähemalt neli sai veel viga

Pealtnägijate sõnul läks pussitaja tubakapoodi ja pussitas seal omanikku ja üht külastajat, vahendab BBC. Seejärel läks ta lihapoodi ja ründas veel inimesi.

Kohaliku politsei sõnul on kahtlusalune kinnipeetud. Pussitaja motiivid on seni ebaselged.

Terrorismivastane politsei jälgib küll sündmusi, kuid pole seni veel uurimist üle võtnud.

Prantsuse meedia andmetel on kahtlusaluseks 33-aastane mees, kes olevat väitnud politseile, et on pärit Sudaanist.