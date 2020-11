Prantsusmaal õigeusu preestri tulistamises kahtlustatav vabastati

Prokuratuur teatas, et ei leidnud tõendeid mehe seotuse kohta, mis viitab sellele, et relvamees võiks endiselt vabaduses olla.

Tulistamine toimus eile õhtupoolikul, kui preester oma kirikut sulges. Ta sai raskelt vigastada.

Prokuratuur on algatanud tapmiskatse uurimise. Kahtlustatakse isiklikku motiivi.

Prokurörid ütlesid, et kaalutakse siiski kõiki hüpoteese.

Tulistamine Lyonis toimus eile kohaliku aja järgi kella nelja paiku õhtul.

Lyoni riigiprokurör Nicolas Jacquet ütles laupäevaõhtuses avalduses, et "isik, kes suudaks vastata esialgsete tunnistajate kirjeldusele, on vahi alla võetud". Ta lisas, et kahtlustatav ei olnud vahistamise ajal relva kandnud.