Prantsusmaal lasi hullunud mees maha kolm sandarmi ja haavas veel üht

48-aastane mees tulistas sandarme, kui nad püüdsid päästa naist, kes oli maja katusele põgenenud, vahendab BFM TV.

Kõigepealt tulistas mees külas Saint-Justi lähedal kaht sandarmi, kes olid kohale kutsutud peretüli tõttu ja püüdsid läheneda majale, kus naine oli varjunud. Üks sandarm suri haavadesse ja teine viidi reiehaavaga haiglasse.

Pärast majale tule otsa panemist tulistas mees uuesti maja lähedal olnud sandarme, tappes neist kaks, kinnitas AFP-le Clermont-Ferrand’i prokuratuur, mille teatel õnnestus naine siiski ohust päästa.

Saint-Justi linnapea François Chautard ütles ajalehele Le Figaro, et maja põles maha ja püütakse kindlaks teha, kas kahtlusalune jäi sinna sisse või on põgenenud.

Politsei allikas ütles BFM TV-le, et usutakse, et kahtlusalune on jooksus.

Kohal on eriüksuse GIGN liikmed ja tuletõrje püüab tulekahju kustutada.

Teatatakse, et tulistaja on õiguskaitseorganitele teada seoses laste hooldusõiguse probleemidega.

Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin teatas, et esimesena surnud sandarm oli 21-aastane Arno Mavel ning kaks ülejäänut olid 45-aastane Cyrille Morel ja 37-aastane Rémi Dupuis.

Darmanin väljendas sügavat kurbust sandarmide surma üle ning avaldas kaastunnet nende perekondadele, sõpradele ja kolleegidele.

Haavata saanud sandarmi elu ohus ei ole.