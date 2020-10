Prantsusmaal hüppas uute koroonajuhtumite arv päevas üle 30 000, rekordeid löödi ka mujal Euroopas

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) hoiatas, et karmid piirangud on elude päästmiseks „absoluutselt vajalikud”, vahendab BBC News.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron tegi kolmapäeval teatavaks uued piirangud kasvava nakatumisega võitlemiseks.

Pariisi ja selle eeslinnade ning veel kaheksa linna, sealhulgas Marseille’ ja Lyoni elanikud tohivad kella 21-st kuni 6-ni kodust lahkuda ainult põhjendatud põhjusel. Liikumiskeeld kehtib vähemalt neli nädalat.

Peaminister Jean Castex ütles, et politsei hakkab liikumiskeelu järgimist jälgima. Tööl käia ning haiglaid ja apteeke külastada on siiski lubatud.

Eile otsis Prantsuse politsei läbi kõrgete valitsus- ja tervishoiuametnike kodusid osana juurdlusest nende tegevuse kohta pandeemia ajal.

Valitsust kritiseeritakse varustuse puuduse ja aeglase reageerimise pärast.

Kogu Euroopas peavad miljonid inimesed taas elama karmide piirangutega koroonaviiruse leviku teise laine tingimustes.

Lisaks Prantsusmaale püstitati uute juhtumite päevased rekordid pärast massilise testimise algust ka Itaalias, Poolas ja Saksamaal. Surmade arv päevas ületas Euroopas tuhande piiri.

Surmade arv on praegu viis korda väiksem kui märtsis ja aprillis esimese laine ajal, teatas WHO Euroopa direktor dr Hans Kluge eile.

Üks põhjus, miks nakatumisjuhtumite arv on viimastel nädalatel kasvanud, on noorte nakatumine, teatas Kluge, lisades, et sellega saab seletada ka väiksemat suremust.

Kluge sõnul ei ole aga prognoosid Euroopas optimistlikud.

Kui Euroopa valitsused oma piiranguid lõdvendavad, on suremus 2021. aasta jaanuariks Kluge sõnul 4-5 korda suurem, kui oli aprillis.

Kui 95% inimestest kannab maske ja rakendatakse muid sotsiaalse distantsi hoidmise meetmeid, võib Euroopa vältida 281 000 surmajuhtumit veebruariks, teatas Kluge.

Kluge ütles, et piirangute kehtestamisel peavad valitsused arvesse võtma vaimse tervise ja koduvägivalla ning tegema kõik võimaliku koolide avatuna hoidmiseks.

Milliseid piiranguid on Euroopas viimati kehtestatud?

* Poola määras eile punased tsoonid, kus suletakse koolid ja spordisaalid. Nende hulgas on ka pealinn Varssavi.