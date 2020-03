Prantsusmaal hoiatati, et Pariisi haiglad jõuavad 48 tunniga võimete piirini

Prantusmaa 29 000 kinnitatud nakatunust on Pariisis ja selle eeslinnades nüüd üle veerandi. Ligi 1300 inimest on intensiivravil. Surmajuhtumite arv Prantsusmaal on eileõhtuse seisuga 1696, vahendab Reuters.

„Me vajame Île-de-France’is (regioon Pariisi ümber) selgelt abi, sest see, mis juhtus idas, on tulemas siia,“ ütles Haiglate Föderatsiooni president Frédéric Valletoux BFM TV-le.

Ida näol pidas Valletoux silmas Grand Esti regiooni, kus on olnud Prantsusmaa esimene suurem haiguskolle ja kus haiglad juba on ülekoormatud ning patsiente on viidud mujale.

„Me oleme oma võimete piiril 24 või 48 tunniga. Me peame näitama regioonide ja haiglate vahel üles tõelist solidaarsust ning suurendama patsientide üleviimisi,“ ütles Valletoux.

Pariisi piirkonna ametnikud on näinud vaeva täiendavalt intensiivravivoodite, hingamisaparaatide ja meditsiinipersonali leidmisega ning jaotanud patsiente üle pealinna ja eeslinnade laiali.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kehtestas 17. märtsil viiruse leviku aeglustamiseks liikumiskeelu, aga arstide sõnul on järgmisel nädalal oodata uut nakatumisjuhtumite lainet, sest toimusid kohalikud valimised ja enne kodudesse sulgemist oli parkides ja tänavatel koos tuhandeid inimesi.

„Kui me laseme haiglatel ise hakkama saada ja igal territooriumil, mille epideemia on haaranud, üksi hakkama saada, liigume me katastroofi suunas,“ hoiatas Valletoux.

