Prantsusmaal esitati õpetaja Samuel Paty mõrvaga seoses süüdistus veel neljale õpilasele

Kolmele õpilasele esitati süüdistus kaasosaluses juba varem sel kuul, vahendab AFP.

Kolme täna süüdistuse saanud õpilast kahtlustatakse Paty kättenäitamises tema mõrvarile, 18-aastasele Moskvas sündinud tšetšeenile Abdullah Anzorovile, kes seejärel teda jälitas ja tal kooli lähedal tänaval pea maha lõikas.

Pärast mõrva politsei poolt sündmuskohal tapetud Anzorov maksis õpilastele nende abi eest mõnisada eurot.

Kolmele õpilasele vanuses 13-14 aastat esitati süüdistus kaasosaluses terroristlikus mõrvas, teatas kohtusüsteemi allikas AFP-le.

Neljas on tüdruk, kelle isa Brahim Chnina korraldas Paty vastu internetis karikatuuride näitamise eest vihakampaania.

Kaasosaluses on süüdistuse saanud ka Chnina ise ja islamistlik jutlustaja Abdelhakim Sefrioui, kes koos temaga vihakampaanias osales.

Chnina tütart süüdistatakse Paty „laimavas hukkamõistus”. Ta rääkis oma versiooni karikatuuride näitamisest, kuigi ei olnud ise tunnis kohalgi.

Isa ja tütar esitasid veidi üle nädala enne mõrva Paty peale politseile kaebuse diskrimineerimises, väites, et ta eraldas moslemitest õpilased ja käskis neil klassist lahkuda, enne kui karikatuure näitas.

Teised tunnistajad on öelnud, et Paty ütles, et õpilased võivad klassist lahkuda, kui nad ei taha näha karikaatuure, millest üks kujutas prohvet Muhamedi ilma riieteta.

Kokku on Paty mõrvaga seoses uurimise all 14 inimest.