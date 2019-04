Prantsusmaal elav näitlejanna Ene Rämmeld kiriku põlengust: täna on siin leinapäev, inimesed nutavad

Rämmeld sai tulekahjust Jumalaema kirikus teada oma pojalt, kes elab katedraali lähistel. Kiriku 96-meetrine torn on naise sõnul just kokku varisenud ja katedraal põleb lahtise leegiga. Taevas on mattunud musta suitsupilve.

"Jumalaema kirik on pranstlaste jaoks Pariisi sümbol, see on kõigile koht, kus käia ja praegu kõik nutavad. Sellest saab leinapäev," ütles Rämmeld.

Hoolimata võimude üleskutsest kodudesse jääda ja keelust kiriku juurde minna, on Rämmeldi sõnul inimesed tänavatel ja tunglevad katedraali juurde. Politseil on tükk tegemist, et tunglevat rahvast kirikust 100 meetri piires hoida.