Prantsusmaal austatakse täna kogu päeva Jumalaema kiriku tuletõrjujaid

„Me teadsime, et katus põleb, aga me ei teadnud päriselt selle ägedust,” ütles Chudzinski ajakirjanikele. „Alles üleval sai aru, et see on tõesti dramaatiline. Oli väga kuum ja me pidime taganema, taganema. See levis kiiresti.”

Chudzinski kuulis ka müra, aga oli keskendunud kellatorni päästmisele. Alles hiljem sai ta teada, et kuulis haritorni kokkuvarisemist.

Kirik oleks ahelreaktsioonina kokku varisedes maani maha põlenud, kui tuletõrjujad ei oleks tegutsenud nii kiiresti, teatas Prantsusmaa kultuuriministeeriumi tulekahjuekspert José Vaz de Matos.