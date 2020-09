Prantsusmaal algas kohtuprotsess 14 satiiriajakirja Charlie Hebdo ründamise kaasosalise üle

Kohtualuseid süüdistatakse 2015. aasta jaanuaris Charlie Hebdo Pariisi toimetuses ja selle juures 12 inimest maha lasknud islamistlike ründajate abistamises. Kolmas mees lasi maha naispolitseiniku ja ründas juudi toidupoodi, vahendab BBC News.

Kokku hukkus kolmepäevase perioodi jooksul 17 inimest. See märkis džihadistlike rünnakute laine algust Prantsusmaal, milles hukkus üle 250 inimese.

Pärast rünnakut võtsid miljonid inimesed osa solidaarsusüritustest Prantsusmaal ja kogu maailmas hüüdlause „Je suis Charlie” („Ma olen Charlie”) all.

Ajakiri Charlie Hebdo märkis kohtuprotsessi algust palju kära tekitanud prohvet Muhamedi karikatuuride uuesti avaldamisega. Need karikatuurid kutsusid esile meeleavaldusi mitmetes moslemiriikides. Prantsusmaa president Emmanuel Macron kaitses ajakirjandusvabadust ning prantsuse „vabadust pühadust teotada, mis on seotud südametunnistuse vabadusega”.

14 inimest on kohtu all süüdistatavana rünnaku ettevalmistamisele ja planeerimisele kaasaaitamises. Kohtuprotsessi algus lükkus koroonaviiruse pandeemia tõttu edasi ligi neli kuud.

Väidatavaid kaasosalisi süüdistatakse relvade hankimises ja logistilises toetuses rünnakule 2015. aasta 7. jaanuaril Charlie Hebdo toimetuses ning sellele järgnenud rünnakutele politseiniku vastu ja supermarketis Hyper Cacher.

Kolm süüdistatavat on aga kadunud Põhja-Süüriasse ja Iraaki ning nende üle mõistetakse kohut tagaselja. Mõnedel andmetel on nad Islamiriigi-vastastes pommirünnakutes hukkunud, aga seda ei ole tõestatud.

Kohtuprotsessil on umbes 200 hagejat ja oodata on rünnakus ellu jäänute tunnistusi.

Terrorimisvastane prokurör Jean-François Ricard tõrjus esmaspäeval väiteid, et kohtu all on vaid „väikesed abilised”. Kohtuprotsess peaks kestma novembrini.

Charlie Hebdo toimetust Pariisi Rue Nicolas-Appert’il ründasid 2015. aasta 7. jaanuaril kaks Prantsuse moslemist venda Chérif ja Saïd Kouachi.

Tapetud tunnustatud karikaturistide hulgas oli ka ajakirja tollane peatoimetaja Stéphane Charbonnier, hüüdnimega Charb.

Tulistajad tapsid lõpuks julgeolekujõud pärast pikka inimjahti. Nende ohvriks langesid kaheksa ajakirjanikku, kaks politseinikku ja üks külastaja.