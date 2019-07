Prantsusmaa viib Türgisse kaugmaa-õhutõrjekompleksi

Prantsuse-Itaalia ühisfirma Eurosams poolt toodetud raketikompleksi praktilist eesmärki ei täpsustatud. Teisel pool piiri Süürias asuvat ala haldavad kurdi üksused, millel SAMP/T sihtmärgiks olevatele sõjalennukitele ega ballistilistele rakettidele ligipääsu ei ole. Samuti jõudis Türgisse just esimene saadetis Venemaa S-400 õhutõrjekomplekse. SAMP/T tarnimist võib aga pidada jätkuks Ankara varasemale arenduskoostööle selle Eurosamsiga. Kompleksi asukoha valis Türgi kaitseministeerium.

Samal ajal käivad USA ja Türgi vahel kõnelused, mille eesmärk on lahendada Süüria kurdide küsimus. Ankara peab Ühendriikide toetatud YPG üksusi endale ohtlikuks ning nõuab nende lahkumist Türgi piiri äärest. Kõneluste eeldatav lahendus on Süüriasse piiritsooni loomine, kust kurdid tagasi tõmbuks. Kes tsooni eest vastutama hakkaks, ei ole veel kokku lepitud, kuid hiljutiste YPG-Türgi kokkupõrgete järel on sinna koondatud varasemast enam USA patrulle.