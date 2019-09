Prantsusmaa välisminister: on tulnud aeg lõdvendada pingeid Venemaaga

„On tulnud aeg, on õige aeg teha tööd umbusalduse vähendamiseks,” ütles Le Drian pressikonverentsil Moskvas, vahendab AFP.

Le Drian ja kaitseminister Florence Parly pidasid esimese kohtumise niinimetatud 2+2 formaadis oma Vene ametivendadega pärast Krimmi hõivamist Venemaa poolt 2014. aastal.

„Me oleme tulnud vabariigi presidendi nimel pakkuma uut usalduse ja julgeoleku agendat,” ütles Le Drian.

Parly teatas, et on tähtis teineteisega rääkida, et vältida vääritimõistmisi ja hõõrumisi.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles, et sidemete taastamise protsess on võimalik ja vajalik.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron on algatanud suhete soojendamise Venemaaga, võõrustades eelmisel kuul Venemaa presidenti Vladimir Putinit ja uuendades kõrgetasemelisi diplomaatilisi kontakte.