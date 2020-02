Prantsusmaa välisminister: EL ja Suurbritannia rebivad teineteist kaubandusläbirääkimistel lõhki

Le Drian ütles ka, et Suurbritannial on raske saavutada eesmärki sõlmida vabakaubanduslepe aasta lõpuks, vahendab BBC News.

Briti valitsus on teatanud, et tahab kokkulepet, mis põhineb suveräänsete võrdsete osapoolte sõbralikul koostööl.

Le Drian ütles eile Müncheni julgeolekukonverentsil esinedes, et kaks poolt on mitmetes küsimustes teineteisest väga kaugel.

„Ma arvan, et kaubandusküsimuste ja tulevaste suhete mehhanismi asjus, millega me kavatseme alustada, rebime me teineteist lõhki,” ütles Le Drian. „Aga see on läbirääkimiste osa, kõik kaitsevad enda huve.”

Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni lähedane liitlane Le Drian ei ole esimene Euroopa Liidu tegelane, kes on hoiatanud, et läbirääkimised tulevad rasked.