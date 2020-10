Prantsusmaa üheksas linnas hakkab koroonaviiruse tõttu kehtima öine liikumiskeeld

Liikumiskeeld kella 21-st kuni 6-ni hakkab kehtima laupäevast ja see on jõus vähemalt neli nädalat, teatas Macron teleintervjuus, vahendab BBC News.

Kuulutati välja ka tervishoiualane eriolukord.

Öine liikumiskeeld hakkab kehtima Pariisis ja selle eeslinnades ning Marseille’s, Lyonis, Lille’is, Saint-Étienne’is, Rouenis, Toulouse’is, Grenoble’is ja Montpellier’s. See puudutab kokku 22 miljonit inimest.

Macron selgitas, et liikumiskeeld ei lase inimestel enam öisel ajal restorane ja üksteise kodusid külastada.

Elanikud vajavad liikumiskeelu ajal kodust väljas olemiseks põhjendatud põhjust, teatas Macron, lisades, et mõistab, et liikumiskeeld on inimeste jaoks raske asi.

Hädavajalikud käigud on siiski lubatud. Ilmaasjata väljas viibimise eest trahvitakse aga 135 euroga.

Koolid jäävad avatuks ja päevasel ajal on lubatud ka regioonide vahel reisimine.

Kodudes ei ole lubatud koguneda rohkem kui kuuel inimesel, kui nad ei ole ühe leibkonna liikmed.

Ettevõtted, mis meetmete tõttu kannatavad võivad küsida riigilt abi, teatas Macron, kelle sõnul on teine üleriiklik sulgemine „ebaproportsionaalne”.

„Sõnum, mille ma tahan täna õhtul saata, on see, et mina vajan teist igaüht, me vajame üksteist, et leida lahendusi,” ütles Macron. „Me saame sellest üle, koos.”

Eile kinnitati Prantsusmaal 22 951 uut koroonaviirusega nakatumise juhtumit. Üle 20 000 uue juhtumi lisandus kolmandat korda kuue päeva jooksul. Macroni sõnul on uute reeglite eesmärk vähendada uute juhtumite arv päevas umbes 3000-ni.

