Prantsusmaa tõi liikumiskeelu alguse kella 20-lt 18-le

Castex nimetas epidemioloogilist olukorda Prantsusmaal muret tekitavaks, sest nakatumine on püsivalt „kõrgel platool”, vahendab BBC News.

Castex tegi teatavaks ka uued piirangud riiki saabuvatele inimestele.

Pikendatud liikumiskeeld jääb kehtima vähemalt 15 päevaks ja tähendab seda, et kõik peavad kodus püsima, kui nad ei naase just koolist või töölt.

Kõik poed ja muud ärid peavad liikumiskeelu alguseks uksed sulgema.

Pikem liikumiskeeld kehtis Prantsusmaal juba varem mõnedes raskema olukorraga piirkondades ja see on Prantsusmaa teadusnõukogu väitel viinud nakatumise aeglustumiseni.

Mõned inimesed on aga liikumiskeeldu kritiseerinud, väites, et see tekitab suurema grupi inimesi, kes püüavad kõik korraga enne liikumiskeelu algust koju jõuda.

Kõik väljastpoolt Euroopa Liitu saabujad peavad nüüd 72 tundi enne Prantsusmaale reisimist saama negatiivse testitulemuse ning saabudes minema seitsmeks päevaks isolatsiooni ja siis uuesti testi tegema, teatas Castex.

Peaministri sõnul on olukord Prantsusmaal võrreldes naaberriikidega kontrolli all, aga habras, ja surve haiglatele on endiselt suur.

Liikumiskeeldu nähakse viisina vältida täielikku üleriiklikku sulgemist. Castexi sõnul kehtestatakse aga edasised piirangud viivitamatult, kui olukord hullemaks muutub.

Loodetakse, et varem algav liikumiskeeld lõpetab inimeste kogunemise õhtul jooke tarbima. Kaht tundi kella 18-st 20-ni on nimetatud nõrgaks kohaks valitsuse koroonaviirusevastases strateegias, sest inimesed ei suuda sel ajal vastu panna soovile koguneda tööjärgsele ja õhtusöögieelsele klaasikese aperitiivi joomisele.

Prantsusmaa valitsuse eesmärk on vaktsineerida jaanuari lõpuks üle miljoni inimese. Tervishoiuministeeriumi teatel on seni vaktsineeritud 318 000.

