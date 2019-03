Prantsusmaa president Macron tegi kirjas EL-i kodanikele rea reformiettepanekuid „Euroopa renessansiks”

„Vabadus, kaitse ja progress: me peame rajama Euroopa uuenemise nendele tugisammastele. Me ei saa lasta ilma lahendusteta natsionalistidel inimeste viha ära kasutada. Me ei saa kõndida unes pisenenud Euroopasse. Me ei saa jääda tavapärase tegevuse ja soovmõtlemise rutiini. Euroopa humanism nõuab tegutsemist. Ja igal pool astuvad inimesed ette, et olla selle muutuse osa. Niisiis, moodustagem aasta lõpuks koos Euroopa Liidu institutsioonide ja liikmesriikidega Euroopa Konverents, et teha ettepanekuid kõigi muudatuste kohta, mida meie poliitiline projekt vajab, mis on avatud isegi Euroopa Liidu lepingute muutmiseks. See konverents peab suhtlema kodanike paneelidega ja kuulama teadlasi, ettevõtete ja töötajate esindajaid ning usu- ja vaimseid liidreid. See määrab kindlaks teekaardi Euroopa Liidu jaoks, mis tõlgendab need peamised prioriteedid konkreetseks tegevuseks. Saab olema mittenõustumist, aga kumb on parem, kas see, kui meil on staatiline Euroopa, või Euroopa, mis edeneb, mõnikord erinevatel kiirustel, ja mis on avatud kõigile? Selles Euroopas võtavad inimesed tõeliselt tagasi kontrolli oma tuleviku üle,” kirjutab Macron.