Prantsusmaa presidendi Macroni sõnul on NATO-t tabanud ajusurm

„Mida me praegu kogeme, on NATO ajusurm,” ütles Macron, vahendab Reuters.

Küsimusele, kas ta usub endiselt NATO artiklisse viis, mille järgi võetakse rünnakut ühe NATO liikmesriigi vastu rünnakuna kõigi vastu, vastas Macron: „Ma ei tea.”

„(NATO) töötab ainult siis, kui viimase abinõu garanteerija sellisena töötab. Ma väidaksin, et me peaksime ümber hindama tegelikkuse, milles NATO on Ühendriikide pühendumise valguses,” lisas Macron.

Macroni sõnul näitab USA märke „meile selja pööramisest”, nagu näitab president Donald Trumpi äkiline otsus eelmisel kuul tõmmata väed Põhja-Süüriast välja ilma liitlastega konsulteerimata.