Prantsusmaa peaminister hoiatas koroonaviiruse „eksponentsiaalse levimise“ eest

"Viirus levib kogu riigis," ütles Castex täna ajakirjanikele. "Viiruse epideemia levik võib olla eksponentsiaalne, kui me kiiresti ei reageeri."

Valitsusjuhi sõnul on nakkuskordaja nüüd 1,4, mis viitab, et üleüldine pandeemia levik on tõusu teel.

Vanavanematel palutakse oma lastelastele kooli ega lasteaeda mitte järele minna, sest valitsus muretseb haiglate ülekoormuse pärast olukorras, kus haigestuma hakkab üha enam vanemaid ja kehvema tervisega inimesi.

Võimud loodavad siiski vältida üleriigilist karantiini, kuigi nakatumiste arv on tõusu teel juba juulist, hakates oluliselt kiirenema augusti keskpaigas.

Viimase ööpäeva jooksul tuvastati Prantsusmaal 5429 uut nakatunut, mis on rekordarv alates pandeemia kõrghetkest aprilli alguses, teatas sealne tervishoiuministeerium. Valdav osa nakatunutest on pärit Pariisist ja selle lähedalt ning eriti kiire on levik nooremate inimeste seas.