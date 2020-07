Prantsusmaa peaminister Édouard Philippe astus ametist tagasi

Oodata on kogu valitsuse ümberkorraldamist president Emmanuel Macroni poolt, et võita enne uusi presidendivalimisi tagasi pettunud valijad.

Kuuldused selle kohta, et Philippe’i koht on ohus, on levinud alates juuni keskpaigast, kui Macron teatas, et tahab oma ametiaja „taasluua”.

Kuigi Philippe’i peetakse populaarsemaks kui presidenti, olid valitseva erakonna La République En Marche tulemused nädalavahetusel toimunud kohalikel valimistel väga kehvad.

Philippe kohtus Macroniga ja nad leppisid kokku, et valitsus astub tagasi.

Macron lubas täna avaldatud intervjuus „uut teed”.