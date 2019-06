Prantsusmaa parandas kõigi aegade kuumarekordit - temperatuur tõusis üle 45 kraadi

Esimene tänavune kuumarekord mõõdeti Prantsusmaa lõunaosas Carpentrase linnas. Eelmine rekord, 44,1 kraadi pärines 2003. aastast, mil kuumalaine tappis tuhandeid, kirjutab BBC.

Rekord mõõdeti kohaliku aja järgi kell 13:48. Veidi hiljem aga mõõdeti Villevieille kommuunis rekordiks 45,1 kraadi.

Kuumus on nii tugev, et koolid on suletud ja pidevalt kontrollitakse haavatavaid inimesi. Valitsus on üle riigi rajanud ajutised purskaevud ja lisaks on lubatud ka avalikke basseine hilisõhtuni lahti hoida.

Prantsuse ilmateenistus on kuumuse tõttu andnud esmakordselt punase ilmaohu taseme hoiatuse neljas Lõuna-Prantsusmaa piirkonnas. Suurem osa prantsusmaalt on hoiatatud oranži värviga, mis on ilmaohu tasemelt raskuselt teine.