Prantsusmaa laiendab koroonaviiruse tõttu öist liikumiskeeldu 38 departemangule, ka mujal Euroopas on seis kole

Eile teatati Prantsusmaal 41 622 uuest nakatumisjuhtumist, vahendab BBC News.

Liikumiskeeld kella 21-st 6-ni hakkab kehtima täna keskööst ja see puudutab umbes 46 miljonit inimest.

„Teine laine on nüüd käimas,” ütles Castex eile pressikonverentsil. „Järgmised nädalad saavad olema rasked ja surmade arv jätkab kasvu.” Eile teatati 162 surmajuhtumist 24 tunni jooksul.

„Kui me ei suuda pandeemiat peatada, oleme silmitsi hädaolukorraga ja peame kaaluma palju karmimaid meetmeid,” lisas Castex. „Meil on veel aega selle vältimiseks, aga aega ei ole palju.”

Castexi avaldus tuli vähem kui nädal pärast seda, kui liikumiskeeld kehtestati Pariisi piirkonnas ja veel kaheksas linnas, sealhulgas Marseille’s, Lyonis, Lille’is ja Toulouse’is.

Nüüd laiendatakse liikumiskeeldu veel 38 departemangule ning ülemereterritooriumile Polüneesiale. See jääb kehtima kuueks nädalaks.

Öine liikumiskeeld on kutsunud esile kaebusi restoraniomanikelt, kelle ärid kiratsevad juba niigi.

President Emmanuel Macron on aga öelnud, et liikumiskeeld on vajalik, et vältida haiglate ülekoormamist.

Viimase kuue päeva jooksul on Prantsusmaal uute nakatunute arv päevas olnud üle 20 000. Kokku on nakatumisi nüüd ligi miljon.

Mujal Euroopas:

Iirimaal hakkasid kehtima uued „5. taseme” reeglid. Tegemist on kõrgeima taseme piirangutega. Viiele miljonile elanikule anti korraldus kuus nädalat kodus püsida.

Tšehhi, kus teine laine on seni Euroopas rängim, on teist korda lukku pandud. Peaminister Andrej Babiši sõnul on piiranguid vaja haiglate ülekoormamise vältimiseks.

Naaberriik Slovakkia suges koolid kuni 27. novembrini, kehtestas nädalase täieliku karantiini neljas piirkonnas, osalise karantiini ülejäänud riigis ja algatas kogu elanikkonna kahekordse testmise, teatas peaminister Igor Matovič eile.

Kreeka kehtestas öise liikumiskeelu kella 00.30-st kuni 5-ni Ateenas ja teistes piirkondades. See hakkab kehtima homme.

Saksamaa teatas rekordilisest 11 287 nakatunust päevas. Tervishoiuminister Jens Spahn sai ka ise viiruse.

Suurbritannia teatas teise taseme piirangute kehtestamisest Stoke-on-Trentis, Coventrys ja Slough’s. Tervishoiuminister Matt Hancocki sõnul on seal nakatumismäär 100 000 elaniku kohta üle saja.