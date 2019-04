Prantsusmaa kultuuriminister: Jumalaema kiriku taastamiseks on kogutud piisavalt raha

Pärast hävitavat põlengut on Pariis üleujutatud toetusavalduste, abipakkumiste ja hämmastavalt suurte annetustega. Lõviosa neist tuleb Prantsuse ettevõtetelt ja äriinimestelt, kes tahavad 850-aastase katedraali võimalikult kiiresti taastada. Nii eraldavad perekonnad kosmeetikakontserni L’Oréal ja luksuskaupade grupi Louis Vuitton Moët Hennesy taga kumbki 200 miljonit eurot ja naftafirma Total 100 miljonit.

Massiliselt annetavad ka eraisikud. Praegu on käimas üle 50 ühisrahastuskampaania. Pariisi linnapea Anne Hidalgo on kokku kutsunud suure rahvusvahelise annetajate ja ekspertide konverentsi. Pariis ise eraldab umbes 50 miljonit eurot.

Prantsusmaa rahvuslike mälestustusmärkide restaureerimise aastane eelarve on umbes 300 miljonit eurot.

Esimene prioriteet on Jumalaema kiriku laevõlvi kindlustamine. Selles on suur auk kohas, kus varises kokku haritorn.

Macron ütles eilses telepöördumises, et loodab taastamistöödega valmis saada viie aastaga. Eksperdid on öelnud varem, et nende hinnangul võtab see 10-15 aastat.