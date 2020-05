Prantsusmaa ja Saksamaa pakuvad 500 miljardi euro suurust EL-i taastumisfondi, kust makstaks riikidele abiraha

Prantsusmaa president Emmanuel Macron ja Saksamaa liidukantsler Angela Merkel leppisid eilsetel läbirääkimistel kokku, et pakkuda tuleks abiraha, vahendab BBC News.

Tegemist on olulise nihkega Merkeli seisukohtades.

Macron ütles, et see on suur samm edasi ning see, mida eurotsoon ühtseks jäämiseks vajab.

„Ma usun, et see on väga sügav muutus ja et see on see, mida Euroopa Liit ja ühisturg vajasid sidusaks jäämiseks,” ütles Macron pärast videoühenduse kaudu toimunud arutelu.

Merkel, kes on varem võlakoorma jagamise vastu olnud, ütles, et Euroopa Komisjon koguks fondi jaoks raha turgudelt laenates ja see makstaks tagasi Euroopa Liidu üldisest eelarvest.

Taastumisfondist antavat abiraha tuleks Merkeli ja Macroni sõnul kasutada ka rohelisemasse tulevikku investeerimise toetamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles, et ettepanek võtab arvesse Euroopa ees seisva majandusliku väljakutse ulatust ja suurust.

Euroopa Keskpanga presidendi Christine Lagarde’i sõnul on plaan ambitsioonikas, sihitud ja teretulnud.

Siiski peavad teised Euroopa Liidu liikmesriigid plaaniga nõustuma. Näiteks Austria liidukantsler Sebastian Kurz kinnitas, et tema maa toetab koroonaviiruse tõttu raskelt kannatanud riikidele laenu, mitte abiraha andmist.

Itaalia ja Hispaania on varem kutsunud Euroopa Liidu partnereid, eriti rikkaid riike põhjas näitama üles suuremat solidaarsust võlakoormat kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide vahel jagades.