Prantsusmaa hakkas lubama AstraZeneca vaktsiini süstida ka üle 65-aastastele

„Kaasnevate haigustega inimesi võib AstraZenecaga vaktsineerida, sealhulgas 65-74 aasta vanuseid,” teatas Prantsusmaa tervishoiuminister Olivier Véran, vahendab BBC News.

Eelmisel kuul kiitis Prantsusmaa heaks AstraZeneca vaktsiini kasutamise vaid alla 65-aastastel inimestel, viidates andmete puudumisele vanemate inimeste kohta.

Euroopa Ravimiamet (EMA) on AstraZeneca vaktsiini heaks kiitnud kõigil täiskasvanutel kasutamiseks, aga konkreetne vaktsineerimispoliitika on iga riigi enda otsustada.

Véran ütles eile telekanalile France 2, et kaasnevate haigustega inimesed võivad saada AstraZeneca vaktsiini perearsti juures, haiglas ja päevade jooksul ka apteekides.

Üle 75-aastastele pakutakse Vérani sõnul vaktsineerimiskeskuses kas Pfizeri või Moderna vaktsiine.

Jaanuaris ütles Prantsusmaa president Emmanuel Macron, et AstraZeneca vaktsiin on eakamatele „kvaasi-ebaefektiivne”. Suurbritannia ametnikud ja teadlased esitasid sellele tugevaid vastuväiteid.

Enamate andmete ilmnedes on Prantsusmaa tervishoiuametnikud püüdnud rahvast veenda, et AstraZeneca vaktsiin on sama ohutu ja efektiivne kui teised koroonavaktsiinid.

Veebruari lõpuks oli Prantsusmaal süstitud 1,7 miljonit vaktsiinidoosi, millest 273 000 olid AstraZeneca omad.

