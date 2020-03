Prantsusmaa ei luba kodanikel alates homsest mõjuva põhjuseta välja minna

Igasugune avalik koosviibimine on keelatud teisipäeva keskpäevast ja seda kaks nädalat, teatas Macron telepöördumises. Ta ütles, et see hõlmab ka selliseid tegevusi nagu väljas jalutamine, vahendab The Guardian.

Macron käskis Prantsusmaa elanikel mitte lahkuda oma kodust ega kohtuda teiste inimestega, kui see pole ilmtingimata vajalik. Inimesed, kes ei saa kodust tööd teha, või meditsiinilist abi otsivad, võivad kodust lahkuda, et suunduda otse sihtpunkti, kuid ülejäänud peavad jääma oma kodudesse, rõhutas ta.

Macron käskis Prantsuse elanikel kasutada ühistransporti ainult juhul, kui see on hädavajalik, ja palus osta poest ainult hädavajalikke toidukaupu.

Macron ütles ka, et piiridel taastatakse piirikontroll ja välismaalasi enam riiki ei lubata. Prantsuse kodanikud vabastatakse maksudest. Välismaal viibivad kodanikud, kes soovivad kodumaale naasta, peaksid ühendust võtma oma kohalike saatkondadega, lisas ta.

Prantsusmaal on esmaspäevase seisuga tuvastatud enam kui 5400 koroonaviirusesse nakatunut. Hukkunute arv on tõusnud 127-ni.

Juba nädalavahetusel ütles Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe, et riik paneb enamiku poode, restorane ja meelelahutusasutusi kinni. "Olen otsustanud sulgeda kõik mitte hädatarvilikud kohad, ennekõike kohvikud, restoranid, kinod, ööklubid ja poed," ütles ta. "Peame oma liikumist täielikult piirama."