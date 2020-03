Prantsusmaa alustas koroonapatsientide evakueerimist ülikiirrongiga TGV

Kiirrongi kasutamine sel otstarbel on esmakordne Prantsusmaal ja kogu Euroopas, vahendab RFI.

20 koroonaviiruse patsienti, kes vajavad intensiivravi, viiakse Strasbourg’ist Loire’i regiooni, kus olukord on üks paremaid.

Kahekordne TGV mahutab tavaliselt sadu reisijaid. Haigete veoks kohandatud rongiga sõidab aga alla saja inimese, kellest umbes 50 on logistika- ja meditsiinipersonal Nantes’ist, Angers’st ja Pariisist, kes saadavad 20 patsienti.

Prantsusmaa raudteefirma SNCF pakkus rongide meditsiinitranspordiks kasutamist näiteks terroriaktide korral, et viia inimesi riigi ühest osast teise. Nüüd viiakse see teooria praktikasse.

Rong saabus Strasbourg’i jaama eile õhtul ja täna hommikul saabusid selle juurde kiirabiautod.

