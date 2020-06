Prantsuse võimud mõistsid Assadi onu vangi

Prantsuse võimud arestisid Rifaat Assadilt 90 miljoni euro väärtuses kinnisvara ja mõistsid mehe neljaks aasaks vangi. Kohtu hinnangul varastas Assad Süüria riigivahenditest hiiglaslikke summasid.

Eile mõistetigi Rifaat Assad rahapesu tõttu vangi. Süüdistuste kohaselt riisus Assad aastail 1984-2016 Süüria avalikke vahendeid ja ostis selle eest Prantsusmaal kinnisvara kokku, kirjutab Deutsche Welle.

82-aastane Assad tõenäoliselt oma vanuse tõttu kogu vanglakaristust ära ei kanna, lisaks jääb ta edasikaebamisotsuse langetamiseni vabadusse. Assadile kuulub Pariisi linnas kaks maja, millest üks on suurem kui 3000 ruutmeetrit, lisaks on tema omanduses 40 korterit, loss ja hobutalu.

Ka kuulub Assadile ja tema lähedastele vähemalt 570 kinnisvaraobjekti Hispaanias, mille väärtust hinnatakse 695 miljonile eurole. Hispaania võimud arestisid vara sarnaste süüdistustega juba 2017. aastal, ka Suurbritannia on arestinud ühe objekti Londonis.

Pärast Kesk-Süüria rahutuste mahasurumist 1982. aastal pälvis Asssad Hamah' Lihuniku hüüdnime. Ta on eelmise Süüria riigipea Hafez Assadi noorem vend ja nüüdse riigijuhi Bashar al-Assadi onu. Assad lahkus 1984. aastal pärast nurjunud putši oma venna vastu kodumaalt. Enda sõnul on ta praeguse Süüria režiimi vastu.

Kohus otsustas eile, et Assadi kuritööd olid äärmiselt tõsised ja tõi välja, et ta väärkasutas Süüria riigi avalikke vahendeid ainult isikliku tulu saamiseks. Mehe kaitsjate sõnul on süüdistused absurdsed, sest Assad pole Süürialt sentigi võtnud.