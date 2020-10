Prantsuse satiiriajakirja karikatuur Erdoğanist on Türgi sõnul vihkamise ja vaenu seemnete külvamine

Karikatuur suurendab veelgi pingeid Türgi ja Prantsusmaa vahel, mis tekkisid Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni seisukohavõtu järel islamismi vastu pärast õpilastele prohvet Muhamedi karikatuure näidanud Prantsuse õpetaja mõrva, vahendab Associated Press.

Prohveti karikatuurid on islamimaailmas paljusid ärritanud. Praegust rünnakut Prantsusmaa vastu on aga juhtinud Erdoğan, kes on näiteks kahtluse alla seadnud Macroni vaimse seisundi. Prantsusmaa kutsus oma suursaadiku seepeale Ankarast konsultatsioonidele, mis on Prantsuse-Türgi diplomaatiliste suhete ajaloos esmakordne.

„Me mõistame karmilt hukka meie presidenti puudutava üllitise Prantsuse ajakirjas, millel ei ole mingit lugupidamist usu, pühaduse ja väärtuste vastu,” kirjutas Erdoğani esindaja İbrahim Kalın Twitteris.

„Nende moraalitute ja sündsusetute üllitiste eemärk on külvata vihkamise ja vaenu seemneid. Sõnavabaduse muutmine vaenulikkuseks religiooni ja usu vastu saab olla ainult haige vaimulaadi sünnitis,” lausus Kalın.

Karikatuur kujutab Erdoğani aluspesus ja jook käes ning tõstmas moslemirõivastuses naise seelikusaba.

Erdogan : dans le privé, il est très drôle !



➡ Disponible demain ! pic.twitter.com/jxXqKrvXbK — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) October 27, 2020

„Ma mõistan hukka selle parandamatu Prantsuse sopalehe meie presidenti puudutava ebamoraalse üllitise,” kirjutas Twitteris Türgi asepresident Fuat Oktay. „Ma kutsun moraalset ja südametunnistusega rahvusvahelist kogukonda selle teotuse vastu sõna võtma.”

Macroni seisukohavõtt kutsus Türgis ja teistes moslemiriikides esile protestid ning üleskutsed Prantsuse kaupade boikottimisele.

Pinged Prantsusmaa ja Türgi vahel on viimastel kuudel kogunenud ka Türgi tegevuse tõttu Süürias, Liibüas ja Mägi-Karabahhis.