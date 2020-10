Prantsuse politsei on läbi otsinud arvatavate islamiäärmuslaste kodusid, uurimise all on ka organisatsioonid

Prantsusmaa valitsus teatas, et lisaks sellele on uurimise all 51 riigi moslemite organisatsiooni, vahendab BBC News.

Siseminister Gérald Darmanin ütles täna, et operatsioonid saatsid sõnumi, et „vabariigi vaenlastele ei anta hingamisruumi” ja et need peaksid jätkuma kogu nädala.

Darmanin ütles, et mitte kõik operatsioonide käigus sihikul olevad isikud ei ole seotud Paty mõrva uurimisega.

Politsei kavatseb üle kuulata umbes 80 inimest, kes on ilmselt postitanud Paty mõrvarile toetust avaldanud sõnumeid, lisas Darmanin.

Valitsus teatas, et kui uurimise all olevad moslemiorganisatsioonid leitakse olevat vaenu õhutanud, need suletakse.

Organisatsioonide hulgas on Collectif contre l'Islamophobie en France (Islamofoobiavastane Kollektiiv Prantsusmaal), mille kohta valitsus usub, et see propageerib pidevalt riigivastaseid sõnumeid. Oma veebilehel nimetab see organisatsioon end „inimõigusteorganisatsiooniks, mille missioon on islamofoobia vastu võitlemine” ja mis on teiste hulgas partnerluses ÜRO-ga.

Paty mõrvati Pariisi eeslinnas Conflans-Sainte-Honorine’is. Politsei lasi pärast seda maha 18-aastase Moskvas sündinud tšetšeeni.