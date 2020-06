Prantsuse politsei kähmles kümnete rassismivastaste meeleavaldajatega

Võimud kasutasid pisargaasi politseinike suunas kive loopinud meeleavaldajate vastu, kes üritasid pidada protestimarssi, mis linna poolt eelnevalt keelati, vahendab uudistekanal BBC.

Üritus toimus inspireerituna Ameerika "Black Lives Matter" liikumisest.

Rongkäik peeti nime all "Õiglus Adamale", mis viitas 2016. aastal politsei vahi all surnud mustanahalisele prantslasele Adama Traorele, kelle surma asjaolud on hoolimata neli aastat kestnud juurdlusest tänaseni ebaselged.

Foto: Scanpix

Mis juhtus Pariisis?

Umbes 15 000 rassismivastast meeleavaldajat kogunesid laupäeva pärastlõunal Pariisi kesklinnas Place de la République'ile.

Nad skandeerisid hüüdlauseid nagu "Pole õiglust, pole rahu". Mõni ronis ka Marianne`i kuju otsa, mis on Prantsuse Vabariigi sümbol.

Foto: Scanpix

Protestijate seas oli ka Adama õde Assa Traoré, kes kutsus üles "taunima sotsiaalset, rassilist ja politseipoolset vägivalda".

"See, mis toimub Ameerika Ühendriikides, toimub Prantsusmaal. Meie vennad surevad," ütles naine.

Ehkki protestijatel lubati koguneda, ei võimaldatud neil läbi linna marssida seoses võimaliku ohuga kohalikele ettevõtetele.

Kui politseinikud Place de la République platsil meeleavaldajaid tõrjuma asusid, puhkesid kokkupõrked, mille käigus kasutati ka pisaragaasi.

Ajaleht Le Parisien teatas, et politsei kuulas üle 26 inimest.

Väiksemad meeleavaldused toimusid teisteski Prantsuse linnades, sealhulgas Lyonis ja Marseille's, ent seal olid need valdavas osas rahumeelsed.

Foto: Scanpix

Mured politseiga

Prantsusmaa politsei valvekoer teatas, et sai eelmisel aastal politseinike vastu peaaegu 1500 kaebust - neist pooltel juhtudel süüdistati politseinikke liigse jõu kasutamises.

Ühes hiljutises kohtuasjas süüdistatakse politseid 14-aastase poisi tõsises haavamises, kui ta peeti kinni kahtlusega, et üritas eelmisel kuul Pariisi lähedal Bondys mootorratast varastada.

Foto: Scanpix

Esmaspäeval teatas siseminister Christophe Castaner „kägistamismeetodi” keelamisest kahtlustatavate vaoshoidmiseks teatud juhtudel.

Teade tuli pärast seda, kui meeleavaldused olid juba üle riigi alguse saanud, süüdistades Prantsuse politseid jõhkrate meetodide kasutamises vähemuste suhtes.