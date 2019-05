Prantsuse politoloog: Le Peni kohtumine Ruuben Kaalepiga on hiiglaslik möödapanek

„Marine Le Pen ei saanud mitte teada, kes täpselt on Ruuben Kaalep,” ütles Camus. „Või siis on tema välisnõunikud täielikult valvsuse kaotanud. Igal juhul on see hiiglaslik möödapanek.”

Le Pen kinnitas Prantsuse telekanalile France 2, et ei teadnud käemärgil olevat muud tähendust kui sukeldujate kasutatav „kõik on hästi”.

Camus’ sõnul on see täiesti võimalik, sest žest on tuttav väikeses seltskonnas. „Teisest küljest, see, et Ruuben Kaalep tegi valgete ülemvõimu pooldajate žesti, on vastuvaidlematu fakt,” lisas Camus. „Mis on võimatu, on see, et temaga kohtuti, ilma et Marine Le Pen või tema meeskond ei oleks seda isikut uurinud. See oleks tõend totaalse amatöörlikkuse kohta.”