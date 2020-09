Prantsuse peaminister: hoolimata koroonaviiruse rekordlevikust üleriigilist karantiini kehtestama ei hakata

Prantsusmaa on koroonaviiruse surmajuhtumite arvult maailmas seitsmendal kohal ja president Emmanuel Macron püüab aeglustada viiruse levikut viisil, millega majanduslikud ja sotsiaalsed tegevused, nagu kooliõpilaste haridus, saaksid jätkuda suuremate tõrgeteta, vahendab Reuters.

Valitsusjuht Castex ütles, et uute sammudena püütakse kasutusele võtta kiirtestimine, mis võimaldaks prioriteetsetel juhtudel vähendada testitulemuse ootamisele kulutatavat aega, ning hakata piiranguid kehtestama sihitult, st piirkondades, kus levik on eriti problemaatiline.

"Viirus on meiega veel mitu-mitu kuud ja me peame õppima sellega elama ilma, et laseksime end taas tõmmata narratiivi uuest üleriigilisest lukkupanekust (karantiinist)," ütles Castex telepöördumises.

Prantsuse tervishoiuministeerium teatas reedel 9406 uue COVID-19 juhtumi tuvastamisest viimase ööpäeva jooksul, mis järgnes järjekordsele rekordarvule päev varem, kui tehti kindlaks 9843 uut nakatunut. 24 tunni jooksul tuli ühtlasi juurde 80 uut COVID-surmajuhtumit, millega nende koguarv kasvas 30 893-ni.

Valitsus otsustas kevadise esimese laine ajal kehtestada karmi üleriigilise karantiini, mis aitas vältida tervishoiusüsteemi kokkukukkumist, kuid andis ka ränga löögi eurotsooni suuruselt teisele majandusele. Alates maist piiranguid leevendati, tuues kaasa uue tõusu juhtumite ja hospitaliseeritute arvus, ennekõike viimastel nädalatel.

Castex sõnul on koroonaviiruse levik hetkel eriti murettekitav kolmes piirkonnas: Marseille' ja Bordeaux' linnades ning Prantsusmaa ülemerepiirkonnas Guadeloupe'is.

Ta ütles, et palus nende piirkondade juhtidel esmaspäeval esitada talle ettepanekud kohalike meetmete vastuvõtmiseks viiruse leviku tõkestamiseks.

Kohalikel ametnikel kogu Prantsusmaal on nüüd suuremad volitused uute piirangute kehtestamiseks juhul, kui nad seda vajalikuks, sh õigus panna mõned ettevõtted lahtiolekuaegu vähendama, ütles peaminister.

Castex, kes on ka ise pärast kokkupuudet COVID-19 nakatunuga isolatsioonis, ütles, et mõned Prantsuse kodanikud on hakanud viiruse levikut unustama, ning rõhutas, et sotsiaalset distantseerumist, käte pesemist ja maskide kandmist tuleb jätkata.