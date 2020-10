Prantsuse õpetaja mõrvaga seoses on vahi all ka neli õpilast, kes võisid ta tapjale kätte näidata

Ülejäänud vahialused on tapja neli perekonnaliiget, ühe kooliõpilase isa ja tuntud islamiäärmuslane, vahendab BBC News.

Politsei korraldas eile kahtlaste radikaalide kodudes umbes 40 reidi ja neid on oodata lisa.

Politsei lasi pärast Paty mõrva Pariisi loodepoolses eeslinnas Conflans-Sainte-Honorine’is maha 18-aastase Moskvas sündinud tšetšeeni Abdoulakh A.

Õiguskaitseorganite allikas ütles eile AFP-le, et vahistatud on neli kooliõpilast, kes võisid Paty raha eest mõrvarile kätte näidata.

Kokku on vahi all 15 inimest. Veidi pärast rünnakut vahistati tapja vanaisa, vanemad ja 17-aastane vend. Laupäeval vahistatud kuue inimese hulgas oli ühe õpilase isa, kes teadete kohaselt alustas Paty vastu internetikampaaniat, ja jutlustaja, kes Prantsuse meedia teatel on radikaalne islamist. Prantsusmaa siseminister Gérald Darmanin ütles, et need kaks meest andsid õpetaja kohta välja fatvaa.