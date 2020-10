Prantsuse õpetaja hukkamisega seoses viibib vahi all 11 inimest, sh üks islami jutlustaja

47-aastasel Samuel Patyl raiuti pea maha reede õhtul Conflans-Sainte-Honorine'is asuva koolimaja ees. Teo toimepanijaks oli 18-aastane islamist Abdoulakh A, kes on tšetšeeni päritolu ja elas sündmuspaigast 100 kilomeetri kaugusel, vahendab uudistekanal BBC.

Terrorist saabus pärast tundide lõppu nuga käes koolimaja ette ja palus seal viibinud õpilastel talle ohver, keda ta isiklikult ei tundnud, kätte näidata. Ta jalutas õpetaja juurde, karjus Allahu Akbar, pussitas teda pähe ja raius tal seejärel pea otsast. Oma veretööst postitas ta sotsiaalmeediasse ka võika foto, mille all tunnistas, et on teo toimepanija.

Võimud ei ole käimasoleva uurimise huvides jaganud täpsustavat infot täna kinni peetud isikute kohta.

Varasemast on teada, et vahetult pärast rünnakut peeti kinni ründaja neli sugulast, sealhulgas üks alaealine. Järgnenud ööl peeti kinni veel viis inimest, nende hulgas ühe kooluõpilase isa ning kohalik islamijutlustaja, keda meedia kirjeldas kui radikaalset islamisti.

18-aastane ründaja lasti politseinike poolt kinnipidamise käigus maha. Ta oli politseile varasemast tuttav, kuid oli seni vahele jäänud vaid kergemate rikkumistega.

Õpetaja Paty näitas selle kuu alguses õpilastele sõnavabaduse teemalises kodanikuõpetuse tunnis karikatuure prohvet Muhamedist, jäädes sellega moslemitest lapsevanemate vihatulva alla. Väidetavalt palus ta solvangute vältimiseks moslemilastel karikatuuride näitamise ajaks klassist lahkuda, kuid osa neist jäid siiski paigale. Moslemid peavad oma prohveti kujutamist lugupidamatuks või lausa pühadust teotavaks.

Prantsuse peaminister Jean Castex ütles laupäeval, et rünnakul näib olevat seos islamiterrorismiga. "Tahan teiega jagada oma täielikku nördimust. Ilmalikkus, Prantsuse Vabariigi selgroog, oli selle alatu teo sihtmärk,” lausus Castex.

Haridusminister Jean-Michel Blanquer ütles riigi õpetajate, õpilaste ja nende vanemate poole pöördudes, et Paty tappis inimene, keda ta nimetas "vabaduse vaenlaseks". "Vabariik ei tagane mitte, mitte, mitte kunagi, kui ta on silmitsi terrorismi, hirmutamisega," sõnas ta.