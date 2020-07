Prantsuse Nantes'i katedraali põlema süütamises esitati süüdistus Rwanda pagulasele

Juhtumi kallal töötav prokurör Pierre Sennès ütles ajalehele Le Monde, et kahtlustatav - Rwanda pagulane, kes töötas katedraali altariteenijana - tunnistas, et oli tulekahju põhjustaja, vahendab uudistekanal BBC.

Tema advokaat ütles ajalehele, et mees kahetseb oma tegu sügavalt ning oli valmis prokuratuuriga koostööd tegema.

39-aastane Rwanda kodanik peeti teist korda nädala jooksul kinni laupäeval ning ta astus veel samal päeval ka kohtuniku ette, kes saatis ta ööl vastu pühapäeva eeluurimisvanglasse.

Altariteenija peeti korra kinni juba eelmisel nädalavahetusel, kuid vabastati pärast küsitlemist süüdistust esitamata.

Toona väitis tema advokaat, et ei ole midagi, mis teda tulekahjuga seostaks. Ajakirjanduses sai sõna ka katerdraali töötaja Jean-Charles Nowak, kes ütles, et vabatahtlik on kohusetundlik mees, kes on näinud Rwandas ohtralt kannatusi. „Ma ei usu sekundikski, et ta oleks võinud katedraali põlema süüdata. See on koht, mida ta jumaldab,” ütles Nowak.

Süütaja nime ei ole tänaseni avaldatud.

Juba varem oli Sennès öelnud, et tulekahju arvatakse olevat süütamine, sest kohapeal oli kolm erinevat tulekollet.

Ajalooline katedraal lahvatas põlema 18. juuli varahommikul. Hävisid vitraažid ja orel. Umbes sajal tuletõrjujal õnnestus kiriku täielik häving aga ära hoida. Prantsusmaa peaminister Jean Castex ülistas nende professionaalsust, vaprust ja enesekontrolli.