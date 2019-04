Prantsuse miljardär, Gucci ja Balenciaga omanik lubab Jumalaema kiriku taastamiseks annetada 100 miljonit

François-Henri Pinault samanimeline poeg selgitas: tragöödia ulatus on nii suur, et mõjutab kogu Prantsusmaad, õieti kõiki maailma inimesi, kes peavad oluliseks hingelisi väärtusi. "Sellise tragöödiaga silmitsi seistes sooviks igaüks, et nii ouline kultuuripärandi osa saaks taastatud nii kiiresti kui võimalik."

François-Henri Pinault on tähelepanuväärne mogul, kelle varade sekka kuuluvad näiteks kaubamärgid nagu Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga ja Alexander McQueen, samuti Christie'se oksjonimaja.