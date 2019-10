Prantsuse kaitseminister: Prantsuse sõdurite Tapal viibimine tuleb kasuks ka Mali missioonile

Parly meenutas, et alates 2014. aastast on Balti regioonis toimuvatel missioonidel ja õppustel osalenud igal aastal kokku umbes 4000 Prantsuse sõdurit. „NATO eelpaigutatud jõududes teenivad rahvusvahelised pataljonid näitavad, et allianss valmis oma territooriumi kaitset arendama,” märkis minister. Praegu Tapal NATO jõudude raames teeniv 300-liikmeline missioon jätkab järgmisel aastal oma tööd Leedus. 2021. aastal tulevad prantslased taas Tapale.



Florence Parly Foto: Kaitseministeerium

„Tahaksin Malis tehtavate jõupingutuste eest uuesti tänada meie Eesti sõpru, kes osalevad samades operatsioonides ja kannavad samu riske, mis Prantsuse üksused,” lisas Parly. „Eesti relvajõud on muide märkinud, et Tapal tehtav koostöö on tulnud reaalselt kasuks ka Malis koos Prantsuse armeega tehtavale koostööle.”

Vastuseks Delfi küsimusele, kas Prantsusmaa võiks kohalolekut Balti regioonis veelgi tugevdada, rõhutas Parly taas olemasoleva õhuturbemissiooni ja Balti riikides roteeruvate NATO sõdurite rolli. „Eesti on meid omakorda hästi aidanud oma kohalolekuga Malis,” lisas Parly, märkides, et tegu on praegu Eesti suurima sõjalise välismissiooniga. „Oleme selle eest eriliselt tänulikud,” ütles Parly. „Arutasime oma tänase vestluse käigus ka võimalusi, kuidas kaitsekoostööd veelgi tihendada. See on üks teemadest, mille arutamist lähinädalatel jätkame.”

Parly kritiseeris ka Türgi tegevust Süürias ja märkis, et viimaste sündmuste valguses on kõige olulisem säilitada NATO ühtsus. „Ma ei paljasta ilmselt suurt saladust, kui ütlen, et meie liitlase Türgiga käib väga aus ja avameelne mõttevahetus, mis jätkub ka Londoni tippkohtumisel,” ütles Parly. „Oleme alati tunnistanud, et Türgil on legitiimsed julgeolekuhuvid, aga nende kaitsmine ei peaks toimuma täiesti ühepoolsel viisil, piirialade „puhastamise” ja sinna rahvusvahelise õiguse vastaselt pagulaste ümberasustamise teel.”