Prahas tahetakse maha võtta Nõukogude marssali ausammas – Venemaalt kostab natsisüüdistusi

Pärast augustikuist vandalismiakti panid linnaosa võimud ausamba juurde sildi, millel on vene, tšehhi ja inglise keeles lahti seletatud Konevi roll 1956. aasta ülestõusu mahasurumisel Ungaris ja Berliini müüri ehitamisel.

Mõnede ajaloolaste sõnul osales Konev ka 1968. aasta Tšehhoslovakkiasse sissetungi planeerimisel.

Kolář ütles AP-le, et tahtis anda inimestele täieliku informatsiooni, mis paljastaks kõik, mis juhtus.

Kolář on pärast seda olnud politsei kaitse all, sest tema ise ja tema perekond on saanud tapmisähvardusi.

Kolář tahab korraldada konkursi Praha vabastajate mälestussamba püstitamiseks Konevi ausamba asemele. Konevi ausambale lubab ta aga leida väärika koha mujal.