Prahas nõudsid kümned tuhanded inimesed Tšehhi peaministri Andrej Babiši tagasiastumist

Meeleavalduse korraldajate hinnangul avaldas Praha Václavi väljakul meelt 120 000 inimest, mis on üks suuremaid meeleavaldusi riigis pärast seda kui sametrevolutsioon 1989. aastal kommunismile lõpu tegi, vahendab Reuters.

Protestimeeleolud Babiši vastu on kasvanud alates aprilli lõpust, kui Tšehhi politsei viis lõpule juurdlused selle kohta, kas Babiš sai kümme aastat tagasi ebaseaduslikult kaks miljardit eurot Euroopa Liidu toetust. Politsei soovitas Babiši kohtu alla anda.

Meeleavaldajad kardavad aga, et värskelt ametisse nimetatud justiitsminister sekkub nüüd prokuratuuri käes olevasse juhtumisse. Babiš väidab, et kogu juhtum on poliitiline manööver.

Babiši-vastane liikumine sai hoogu juurde Euroopa Komisjoni esialgse auditi lekkimisega, milles leiti, et Babiši äriimpeerium Agrofert, mis tegeleb kemikaalide, toiduainete töötlemise, põllumajanduse ja meediaäriga, poleks pidanud viimastel aastatel Euroopa Liidu arengufondidele ligi pääsema, sest Babišil oli huvide konflikt.

„Me ei käitu, nagu oleks normaalne, et meie maa peaminister jääks ... sellisesse huvide konflikti, et tema isiklikud probleemid kahjustavad kogu riiki,” ütles meeleavalduse korraldaja Mikuláš Minář kogunenud rahvale. „Me nõuame Andrej Babiši tagasiastumist.”

Meeleavaldajad täitsid kogu 700 meetrit pika Václavi väljaku, kus on toimunud riigi tähtsaimad poliitilised rahvakogunemised.