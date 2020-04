Praha linnaosa vanema sõnul tahab Venemaa ta ausamba mahavõtmise pärast likvideerida

Kolář ütles eile õhtul Tšehhi meediale, et teda hoitakse pärast politsei kaitse alla võtmist salajases kohas, vahendab AFP.

„Kõik, mida ma võin teile öelda, on see, et mulle on antud politsei kaitse. See määrati mulle, sest siin on venelane, kellele on antud ülesanne mind likvideerida,” ütles Kolář Tšehhi telejaamale Prima TV.

„Mitte ainult mind, vaid ka Zdeněk Hřibi ja Pavel Novotnýd,” lisas Kolář, viidates vastavalt Praha linnapeale ja teisele linnaosavanemale.

Linnapea Hřib ütles esmaspäeval, et ta on politsei kaitse all, aga ei kommenteerinud Tšehhi meedia teateid, et ta on sihikule võtnud Venemaa Nõukogude marssali monumendi mahavõtmise eest.

Hřib ja Kolář sattusid Moskvaga vastasseisu varem sel kuul, sest andsid korralduse Nõukogude marssali Ivan Konevi ausamba mahavõtmiseks. Vene diplomaadid nimetasid seda „ebasõbralikuks vandalismiaktiks”.

Paljude tšehhide jaoks on Konev külma sõja aegsete repressioonide sümbol.

Tšehhi nädalakiri Respekt väitis, et hiljuti saabus Prahasse diplomaatilise passiga Venemaa kodanik, kellel oli kaasas mürk ritsiin, mida võib kasutada bioloogilise relvana.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval Moskvas ajakirjanikele, et Respekti väited on valeinformatsioon.

Peaminister Andrej Babiš ütles eile, et Tšehhi ei luba ühelgi maailma riigil mõjutada oma poliitilisi asju ühelgi moel.

Tšehhi välisministeerium on pakkunud võimalust saata Konevi ausammas Venemaale, teatas Tšehhi meedia.

Esmaspäeval kinnitas politsei kaitse saamist ka Praha edelaosa Řeporyje linnaosa vanem Novotný.

Temal oli Kremliga kana kitkuda 2019. aasta novembris, kui ta pakkus mälestusmärki Vene sõduritele, kes jooksid Teise maailmasõja ajal Nõukogude armeest üle, et võidelda kõigepealt koos Saksamaaga ja siis Saksamaa vastu.