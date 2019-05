Postimehele kuuluva Leedu portaali ajakirjanik vallandati eetikanõuete rikkumise pärast

"Meie ettevõte järgib läbipaistvuse põhimõtet - me nõuame seda mitte ainult poliitikutelt, vaid ka oma töötajatelt. Kuna Š. Černiauskas on neid põhimõtteid rikkunud, usume, et ta ei saa enam meie juures töötada," ütles ajakirjaniku lahkumist kommenteerides ettevõtte tegevdirektor Ramūnas Šaučikovas.

Tegevdirektori sõnul ei kahjustanud Černiauskase vallandamise põhjustanud lisategevused kuidagi väljaande usaldusväärsust.

Černiauskas tunnistas Facebookis, et tegi vea ning lubas seda edaspidi mitte enam korrata. Ühtlasi andis tea teada, et ei plaani seepärast tööst ajakirjanikuna loobuda.