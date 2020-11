Portugali valitsus teatas pea üleriigilisest lukkupanekust

Valitsusjuhi sõnul tuleks kodust lahkuda ainult äärmisel vajadusel tööle, kooli või toidukaplusesse minekuks ning kõikidel ettevõtetel, kellel on võimalik töötada ka distantsilt, seda viivitamatult teha, Veel avatuks jäävatel kauplustel tuleb uksed sulgeda kõikidel nädalapäevadel hiljemalt kell 22, vahendab Reuters.

Ta märkis, et nn lukkupanek hõlmab 121 omavalitsust, sh suurlinnu Lissaboni ja Portot, ehk kokku enam kui kahte kolmandikku Portugali kümnest miljonist elanikust. Omavalitsusi, mille nakkusnäitaja 100 000 inimese kohta on väiksem kui 240, see ei hõlma, ent olukorda hinnatakse uuesti iga kahe nädala tagant.

"Kui mitte midagi teha, viib nakatumiste kasv meid viimaks olukorda, kus tervishoiusüsteem kukub kokku," tõdes Costa. "Ees on väga keeruline kuu. On tõenäolisem, et omavalitsusi tuleb sellesse nimekirja järgmisel korral pigem juurde, kui jääb vähemaks."

Tervishoiuamet teatas reedel rekordilise 4656 nakatunu lisandumisest ööpäeva jooksul, millega nende koguarv kasvas 141 279-ni. Haiglaravil on 1972 inimest, kellest omakorda 286 on intensiivravil, ning nende arv on jõudsal tõusu teel juba teist nädalat.

Tervishoiusüsteemil Portugalis on Euroopa väiksem arv intensiivravikohti 100 000 elaniku kohta: üheaegselt on võimalik majutada kuni 800 kriitilist COVID-19 patsienti.

Omavalitsuste vaheline liikumine keelati juba varem: reedest, 30. oktoobrist kuni teisipäeva, 3. novembrini, vähendamaks viiruse leviku riski seal tähistatava kõigi pühakute püha ajal.